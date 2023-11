Walace celebra la vittoria contro il Milan: «Abbiamo fatto bene in un campo difficile». Le parole del difensore dell’Udinese

Walace è stato ospite di Radio TV Serie A dopo la vittoria dell’Udinese con il Milan. Di seguito le sue parole.

VITTORIA CON IL MILAN – «L’entusiasmo si alza. È una vittoria molto importante in un campo difficile contro una squadra che gioca la Champions League. Abbiamo fatto bene, però è già passato, ora dobbiamo pensare a domenica e provare a vincere ancora. Abbiamo avuto tante opportunità e creato molto. Ci manca ancora la cattiveria sotto porta, che è fondamentale, ma ci stiamo lavorando. Essere cattivi negli ultimi 15 metri ci fa vincere e stiamo cercando di lavorare su questo e metterlo a posto. Mi piacerebbe segnare di più, ma sono a disposizione del mister e ascolto le sue direttive e devo lavorare dove lui mi dice di farlo. Contro l’Atalanta sarà una partita difficile; contro una squadra che gioca uomo contro uomo. Dovremo essere aggressivi e cattivi per trovare un modo per fargli male».

The post Walace celebra la vittoria contro il Milan: «Abbiamo fatto bene in un campo difficile» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG