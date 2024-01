Weah carica la Juve verso l’Inter: la rivelazione sulla visita di George alla squadra. Il papà di Timothy ha lasciato il segno

Oggi George Weah ha fatto visita alla Juve, squadra dove gioca il figlio Timothy e di cui è grande tifoso.

Come svelato da Sky Sport, la visita dell’ex campione del Milan è stata molto gradita da parte dei bianconeri. George Weah, tra l’altro, avrebbe anche caricato la squadra di Allegri in vista della partita contro l’Inter in programma domenica sera a San Siro.

