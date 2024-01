Weah diventa bianconero per un giorno: l’ex Milan alla Continassa. Le foto dell’incontro odierno

George Weah, padre di Timothy e grande ex attaccante del Milan, in questi giorni, si trova a Torino. L’ex milanista ha assistito a Juve – Empoli e questa mattina, si è presentato alla Continassa per far visita ai bianconeri.

Questa mattina è arrivato un ospite particolare: George Weah in visita alla Continassa pic.twitter.com/T9GvHnkV79 — JuventusFC (@juventusfc) January 30, 2024

La Juve, su X, ha condiviso le foto che ritraggono Weah a colloquio con Allegri, Giuntoli, Scanavino, Vlahovic e McKennie.

