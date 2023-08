Timothy Weah jolly della nuova Juve di mister Allegri: il tecnico adesso pensa ad un nuovo ruolo per l’americano

Timothy Weah è certamente una delle sorprese più belle di questo pre-stagione della Juventus, che ha visto l’americano andare anche in gol nella vittoria per 3-1 contro il Real Madrid.

Secondo il Corriere dello Sport, quello di esterno largo nel 3-5-2 potrebbe non essere il ruolo definitivo per l’ex Lille che, in caso di passaggio a 3, entrerebbe anche nel tridente con la posizione di ala destra.

