Facundo Gonzalez Juve, spunta una nuova possibile destinazione in Serie B per lui: ecco qual è l’ultima idea

Quale sarà il futuro di Facundo Gonzalez? L’uruguaiano presto sosterrà le visite mediche con la Juventus, ma non rimarrà a disposizione di Allegri per la nuova stagione.

Il giocatore partirà infatti in prestito per ambientarsi con calma al campionato italiano. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, si sarebbe fatta avanti anche l’ipotesi di un passaggio alla Sampdoria che, però, non scalda le fantasie bianconere, con il club che preferirebbe girare il giocatore in massima serie.

The post Facundo Gonzalez Juve, spunta una destinazione in Serie B: l’ultima idea appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG