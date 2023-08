Lukaku Juve, sono attese novità per la prossima settimana: ecco cosa sta succedendo nella trattativa per il belga

Come riportato da Sky Sport, Juventus e Chelsea continuano a trattare per il passaggio di Romelu Lukaku in bianconero, con Vlahovic destinato invece al club londinese.

C’è ancora distanza sulle valutazioni dei due giocatori nonostante i continui colloqui tra le due società. Attese novità non prima di settimana prossima.

