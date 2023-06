Weah Juve, il giornalista francese Olivier Fosseux ha qualche dubbio sul prossimo acquisto bianconero: le dichiarazioni

Olivier Fosseux, giornalista di La Voix du Nord, ha parlato a Juventusnews24 del futuro bianconero Timothy Weah.

PUNTI DI FORZA – «La sua versatilità e il suo spirito di combattimento sono dei veri punti di forza. Bisognerà vedere come troverà soluzioni di fronte alla cultura tattica degli italiani. Fisicamente è in piena forma. È sempre molto positivo e pieno di buone intenzioni».

PRONTO PER LA JUVE – «Mi domando se il salto non sia un po’ troppo grande per lui perché manca di efficacia davanti all’obiettivo. Non segna abbastanza per essere un giocatore offensivo nonostante abbia occasioni. Essendo un giocatore che lavora, spera di fare un salto in Italia scoprendo un terzo campionato».

