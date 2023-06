L’opinionista Paolo Condò ritiene che il solo arrivo del francese non basti a compensare gli addii di Lukaku e Dzeko.

Paolo Condò a Sky sport ha detto la sua sul reparto offensivo dell’Inter. “Se Thuram sarà il terzo uomo dell’attacco dell’Inter, Lautaro, Lukaku e lui al posto di Dzeko sarebbe fantastico. Se fosse il sostituto di Lukaku non sarebbe sufficiente“.

Marcus Thuram

“Senso di appartenenza di Lukaku? Sicuramente sì, ma 2 anni fa dalla sua cessione i nerazzurri hanno incassato 115 mln e mettendomi nei panni del Chelsea, già dopo un anno lo ha prestato per otto mln, se guardi al colonnino del dare avere è un po’ catastrofico come affare per i Blues. Quindi è normale, che al secondo anno vogliano comunque monetizzare. L’anno scorso la cessione di Casadei aveva facilitato il ritorno del giocatore belga, potrebbe magari succedere una cosa simile“.

