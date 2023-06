Massimiliano Allegri pensa solamente alla Juve. Arrivano altre conferme sul tecnico: ha detto no all’offerta dall’Arabia

L’Al Hilal si è davvero mosso per arrivare alla firma di Massimiliano Allegri con una proposta di un contratto biennale (giugno 2025) da 20 milioni di stipendio all’anno. Ma il tecnico ha ribadito il proprio rifiuto.

A rivelarlo è il collega Fabrizio Romano via Twitter, secondo il quale il tecnico avrebbe detto di no alla maxi offerta perché è concentrato solo sulla Juve e sul lavoro che deve fare in bianconero.

