Weah Juve, ad un passo il nuovo colpo per i bianconeri: in chiusura la trattativa per l’esterno da regalare a Max

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Timothy Weah è a un passo dalla Juve. Accordo trovato con il Lilla intorno ai 12 milioni, ma restano ancora da limare gli ultimi dettagli. Proposta al giocatore di cinque anni.

Per Massimiliano Allegri rappresenterà una soluzione tattica sia nel 3-5-2 a tutta fascia sia nel 4-3-3 come esterno alto a gara in corso. Lo statunitense tornerà utile sia a destra sia a sinistra per i bianconeri.

