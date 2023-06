Suggestione Jorginho per il calciomercato della Lazio: sistemando questo dettaglio l’affare è possibile

Secondo quanto riporta l’odierna edizione del Corriere dello Sport, per la Lazio non tramonta la pista che porta a Jorginho, regista dell’Arsenal con cui ha un contratto fino al 2024 (con opzione per il 2025) e pallino di Sarri, suo estimatore da tempi immemori.

Per rendere possibile il colpo sarebbe necessario uno sconto degli inglesi sul costo del cartellino (è stato pagato circa 11 milioni di euro) oppure un’apertura al prestito mentre il calciatore dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio da 6.5 milioni, così che i biancocelesti possano sfruttare il Decreto Crescita.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG