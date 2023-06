Weah Juve: esterno, attaccante o terzino? La verità sul suo ruolo raccontato da Fessoux. Le dichiarazioni sul giocatore

Quale è il ruolo migliore di Weah? Fosseux in esclusiva a Juventusnews24 ha spiegato dove si esprime meglio il giocatore in procinto di trasferirsi alla Juve.

IL RUOLO DI WEAH – «Con Christophe Galtier e Jocelyn Gourvennec ha giocato molto spesso sulle fasce, in attacco, e soprattutto a destra. Con gli arrivi di Zhegrova e Ounas, quella zona di campo era bloccato con Fonseca, dunque Weah era in difficoltà all’inizio della stagione a causa di un infortunio al piede. Si è ben curato ed è tornato in forma per giocare una buona Coppa del Mondo con gli Stati Uniti. Fonseca alla fine lo ha utilizzato in un altro ruolo, come laterale destro o sinistro perché Diakité e Ismaily sono stati spesso infortunati. Weah si è rivelato un buon difensore perché è veloce ad intercettare. È cresciuto tatticamente nel corso delle partite e la sua velocità era interessante sulle ali. Lo trovo comunque più utile come ala destra. È anche un giocatore molto attento alle istruzioni del suo allenatore».

