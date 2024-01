A Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, è stato chiesto se Timothy Weah può essere titolare contro l’Empoli

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, si è soffermato sulla possibilità di vedere dal primo minuto Timothy Weah.

WEAH – «Devo decidere, sta molto bene. I cambi sono molto importanti e a Lecce ha fatto benissimo, cosi come Iling che ha fatto assisit, cosi come Sandro e Milk. Tutti dobbiamo essere presenti, anche chi è in panchina».

