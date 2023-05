Flynn Downes, centrocampista del West Ham, ha parlato in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina

Flynn Downes ha parlato ai canali ufficiali del West Ham in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina.

LE PAROLE – «Contro il Leicester è un’opportunità per alcuni di noi di dimostrare quello che sappiamo fare prima di Praga. È stato il caos e nelle ultime settimane sembra che ogni tre giorni abbiamo giocato una partita, ma non mi dispiace. Preferisco giocare e mettermi in gioco in campo piuttosto che allenarmi. È così folle la prospettiva di giocare la finale. Arrivare a questo punto è stato pazzesco. Siamo a un passo dal riportare un trofeo nell’est di Londra, il che è semplicemente pazzesco. Tutta la mia famiglia sarà lì, quindi incrociamo le dita per portare a termine il lavoro. Sarebbe un sogno farlo».

