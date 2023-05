Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo il match di Serie A contro la Sampdoria: le dichiarazioni

Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo Sampdoria-Sassuolo.

PAREGGIO – «È un peccato, la partita di oggi rispecchia l’ultimo periodo: creiamo occasioni e le creiamo anche agli altri. Per come era iniziata, siamo stati bravi a riprenderla, ma poi siamo stati dei polli a non vincerla. Sulle palle inattive siamo precari, ci siamo fatti gol da soli… Se fai due gol, sbagli il 3-1, il 4-1, il 5-1… Devi fare il mea culpa se due gol non bastano. La cornice di pubblico fantastica, il tributo a Quagliarella anche. Ma abbiamo regalato due gol».

BERARDI – «Noi dobbiamo guardare a noi e sapere da dove siamo partiti. Con Berardi in campo la squadra è più consapevole, è il nostro top player, lo dimostra ogni domenica, determiniamo quando ha la palla, non averlo avuto per 16 partite sono tante, quasi il 40%. Vuol dire che i ragazzi hanno fatto tanto. Se la palla ce l’ha lui creiamo, sennò facciamo un po’ fatica. Con un po’ di qualità in più davanti e più attenzione dietro, eravamo a 47 punti».

