Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, il Newcastle avrebbe in mente due colpi per l’estate in vista della Champions League del prossimo anno.

Si tratta di James Maddison, centrocampista del Leicester, e Kieran Tierney, difensore in forza all’Arsenal. Su entrambi, però, ci sarebbe una folta concorrenza.

