I giallorossi si assicurano il secondo colpaccio di questa campagna acquisti: dopo Paulo Dybala ecco Georginio Wijnaldum.

È raggiante Georginio Wijnaldum nelle sue prime ore da calciatore della Roma; ecco le sue prima parole ai canali ufficiali del club. “È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi”.

Mourinho

“La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social. Questo è qualcosa che dà sempre molta fiducia a un giocatore. Io mi impegnerò a dare il 100% e ad aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi in questa stagione“.

