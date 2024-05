L’ex centrocampista Aaron Winter ha espresso un suo parere sugli olandesi dell’Inter.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Aaron Winter che ha parlato dell’Inter di questa stagione. “L’Inter di questa stagione mi è piaciuta tanto, oltre a vincere gioca anche bene, si vede che è un gruppo affiatato. Inzaghi ha fatto un gran lavoro, se vinci un titolo con così tanto anticipo vuol dire che l’hai fatto senza discussioni”.

Cosa manca per essere competitivi in Champions

“Qualche giocatore in più, specie a centrocampo e in attacco. Non è questione di qualità, quella c’è già, ma le più forti in Europa in ogni ruolo hanno almeno 2-3 alternative di pari forza. L’Inter al momento non le ha, ed è importante per non abbassare mai il livello in campo. Anche perché giochi in tante competizioni con ragazzi quasi tutti nel giro delle nazionali…”.

Davy Klaassen

Su Dumfries

“Anche se non è stato sempre titolare, lo trovo molto migliorato rispetto a quando è arrivato. Oltre che come calciatore mi piace parecchio anche come persona: è un generoso, uno che fa tutto quello che serve per vincere”.

Il parere su Klaassen

“Guardi, io ci sono passato e posso dirlo con certezza: per un centrocampista che arriva dall’estero non è facile imporsi subito nel calcio italiano. Ma resta un buon giocatore, che ora non è in nazionale solo perché nel suo ruolo l’Olanda ha tantissime alternative e agli Europei conviene portare gente che è già in ritmo”.

