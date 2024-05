Steven Zhang rischia seriamente di perdere il controllo del club nerazzurro: entro massimo il 21 maggio ci saranno notizie certe.

Il giornalista del Sole 24 Ore, esperto in economia Marco Bellinazzo è intervenuto a Radio Sportiva per far luce sul futuro societario dell’Inter. “Lo scenario è paradossalmente abbastanza chiaro: Pimco è uscito di scena dopo aver trattato con Zhang per un finanziamento. Evidentemente, però, ci sono delle clausole all’interno del contratto tra Oaktree e Suning che vincolano l’Inter, altrimenti non si spiegherebbe questo braccio di ferro. Oggi la soluzione più plausibile è che l’Inter possa passare di mano”.

Il paragone non regge

“Zhang come Yonghong Li? Non arriverei a questo eccesso, visto che Suning resta una realtà importante, nonostante anni difficili a causa del Covid e di alcune scelte decise dal governo di Pechino. Suning nei primi anni ha investito quasi 700 milioni nell’Inter. Quindi, guai a fare questo parallelismo. Diciamo che sta finendo con Zhang che non ha disponibilità liquide che possano essere impiegate per ripagare il finanziamento di Oaktree e c’è evidentemente l’interesse di un fondo, che tra l’altro deve rendere conto ai suoi proprietari e ai suoi investitori“.

I motivi che spingono Oaktree ad ostacolare nuovi prestiti

“C’è una clausola che consente a Oaktree di incassare, in caso di cessione del club, la plusvalenza ottenuta rispetto a una valutazione del club inserita nel contratto, che poi tra l’altro è aumentata. L’interesse di Oaktree, dunque, non è tanto quello di prolungare il prestito con tutte le incertezze del caso, ma arrivare più brevemente a un passaggio di mano del club, in modo tale da guadagnare. Ma voglio tranquillizzare i tifosi dell’Inter: ho sempre detto che Oaktree era la polizza assicurativa del club, si tratterebbe solo di chiudere un passaggio di proprietà. Di certo l’Inter non fallisce lunedì. Il fondo ha fiducia nel managment nerazzurro“.

Il futuro sportivo ed i rinnovi

“L’Inter ha vissuto in autogestione negli ultimi anni, il tutto verrà fatto alla stessa maniera, come se ci fosse ancora Suning“.

