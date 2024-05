I nerazzurri oggi pomeriggio affronteranno i biancocelesti per poi congedarsi dal pubblico casalingo; prevista una grande festa dopo il match.

Alle 18 di oggi a San Siro l’Inter disputerà l’ultimo match della sua stagione a San Siro: lo stadio è chiaramente tutto esaurito ed a prescindere dal risultato dopo la partita ci sarà la premiazione con la coppa dello Scudetto ed un concerto che prevede la partecipazione di Ligabue e Tananai. La gara per i nerazzurri non ha nessun valore di classifica e tra l’altro si gioca in un momento molto delicato dal punto di vista societario: Suning probabilmente perderà il controllo del club entro dopodomani.

Vittoria Inter scudetto 2024

Le probabili

Chiaramente oggi è una giornata di festa e probabilmente almeno per qualche ora queste preoccupazioni verranno messe da parte; la squadra ci terrà a fare bella figura anche se la Lazio ha sicuramente altre motivazioni dettate dalla difesa della qualificazione alla prossima Europa League. Inzaghi schiera la formazione migliore possibile al netto dell’assenza per infortunio di Acerbi e della scelta sulla destra di schierare Dumfries e non Darmian. Dall’altra parte Tudor ritrova il portiere titolare Provedel ma perde per squalifica Romagnoli, Luis Alberto andrà in panchina per scelta tecnica; ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport.

INTER (3-5-2,): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. All. Tudor.

L’articolo Inter-Lazio probabili formazioni: pochi dubbi per Inzaghi, Tudor ritrova un titolarissimo proviene da Notizie Inter.

