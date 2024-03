Wirtz Milan, il padre ne è sicuro: «Futuro? Ecco dove giocherà». Le parole del papà dell’obiettivo del mercato rossonero

Hans-Joachim Wirtz ha parlato ai microfoni di Kölner Stadt-Anzeiger per fare il punto sul futuro di suo figlio Florian, obiettivo del mercato Milan e centrocampista del Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Ha un contratto con il Leverkusen fino al 2027 e questo è il periodo approssimativo in cui sarà a Leverkusen. Dobbiamo aspettare i prossimi due anni e poi vedremo dove porterà la strada. In questo momento non possiamo sapere cosa accadrà».

