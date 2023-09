Axel Witsel, oggi giocatore dell’Atletico Madrid, non si nasconde e parla così dei giocatori che vanno in Arabia Saudita

Axel Witsel, ai microfoni di Radio Marca, ha così parlato di quei giocatori che hanno scelto di trasferirsi in Arabia Saudita.

LE PAROLE – «Ognuno di noi ha la sua strada. Non dico che sia stato brutto partire per l’Arabia Saudita, io sono andato in Cina a 27 anni. Ha fatto bene, per me fu un esperienza di vita. Ovviamente ci andiamo per soldi, non dobbiamo stare a parlare del progetto sportivo. È la verità, Carrasco lo ha fatto e per me va bene».

