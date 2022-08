Il tecnico del Barcellona Xavi ha rilanciato l’opinione sul tempo effettivo dopo il pareggio senza reti contro il Rayo Vallecano

Al termine dello scialbo zero a zero contro il Rayo nell’esordio in Liga, il tecnico blaugrana Xavi ha riportato in auge un’antica questione. Ecco le sue parole:

TEMPO EFFETTIVO – «Per me è ridicolo non ci sia. Cosa aspettiamo per avere un tempo effettivo? In questo modo non dovremmo stare a guardare se si aggiungono otto minuti o 22. Succedono ogni volta cose ridicole. Chissà, un giorno lo faremo pure noi. Non sto parlando contro il Rayo ora ma in generale. Penso che siamo l’unico sport senza tempo effettivo. Se ci fosse si direbbe basta a queste sceneggiate. Non è stato segnare possibile. Il Rayo ha difeso bene. Creare ci è costato fatica più del dovuto ma abbiamo avuto comunque delle opportunità di segnare. Ma con le continue perdite di tempo la partita è diventata sempre più lenta. Volevamo mostrare alla gente che siamo sulla strada giusta ma siam solo all’inizio. Chiediamo pazienza e che le persone credano in questa squadra».

L’articolo Xavi mastica amaro: «Ridicolo non ci sia il tempo effettivo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG