Kenan Yildiz applaudito in occasione di Ancona Juventus Next Gen: anche i tifosi di casa elogiano il giovane turco

Al 78′ di Ancona Juventus Next Gen, dopo un gol e un assist per Cerri, Brambilla ha richiamato in panchina Kenan Yildiz, migliore in campo dei suoi.

I tifosi bianconeri, ma anche quelli di casa, lo hanno quindi voluto elogiare con un lungo applauso per una partita semplicemente perfetta da parte del turco.

