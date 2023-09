I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata di Serie C 2023/24: pagelle Ancona Juventus Next Gen

TOP: Yildiz

FLOP: Stivanello

VOTI: a fine partita

DAFFARA 7.5: non può nulla sul gol, nella ripresa in più di un’occasione è decisivo con i suoi interventi miracolosi.

SAVONA 6: prestazione ordinata la sua, che contribuisce a tenere alto il muro difensivo nella ripresa.

STIVANELLO 5.5: in ritardo nella chiusura su Spagnoli, si fa bruciare troppo facilmente. Migliora nella ripresa.

MUHAREMOVIC 6.5: il capitano guida la retroguardia anche nel momento più difficile, quando l’Ancona sembra dover passare in vantaggio da un momento all’altro. E si concede anche qualche scorribanda offensiva.

MULAZZI 6.5: miracoloso intervento sull’1-1 che evita lo svantaggio e contribuisce a modo suo a questo primo e importante successo.

COMENENCIA 5.5: va a sprazzi, il giallo preso nel secondo tempo lo limita in qualche modo.

SALIFOU 6: gara di sostanza, importante il suo contributo quando decide che serve dare una mano dietro.

TURICCHIA 6: spinge meno del solito, gara ordinata senza particolari guizzi.

YILDIZ 8: giocatore di altra categoria. Oggi fa tutto lui, dal gol (un gioiellino) all’assist illuminante per Cerri che nel momento più difficile riporta avanti la Juve. (78′ NONGE SV).

CERRI 7: in ombra per un’ora, dove deve lottare per trovare spazi. Poi alla prima palla utile che gli arriva trova il gol pesantissimo dei primi tre punti in campionato. (78′ MBANGULA SV).

GUERRA 6: prestazione sufficiente, anche lui stasera ha poche occasioni per fare male. (82′ MANCINI 6: entra bene nel finale, andando anche vicino al gol).

BRAMBILLA 6.5: primi tre punti portati a casa in una serata difficile, dove Yildiz risolve ben più di un problema. Segnali di crescita, ma servirà molto di più nel prossimo futuro.

