Yildiz è la prima stella nata dalla Next Gen: per la Juve vale già 100 milioni. Il club lo considera incedibile

La Juve considera Yildiz come un giocatore incedibile. E lo valuta già 100 milioni di euro.

E’ questo, secondo Gazzetta.it, il prezzo che il club bianconero fa per il talento turco esploso da dicembre in poi. Solo in caso di offerte da almeno tre cifre la Juve potrebbe considerare una eventuale cessione di Yildiz che viene considerato a tutti gli effetti la prima stella nata dal progetto Next Gen.

