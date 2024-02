Marocchi “striglia” Allegri: «Al posto di Alex Sandro mi aspettavo Rugani». La critica sulla scelta dell’allenatore

Marocchi, presente allo Stadium per Juve Udinese, intervenuto per Sky Sport ha espresso una critica verso Allegri per la scelta di puntare su Alex Sandro per sostituire lo squalificato Danilo.

MAROCCHI – «Al posto di Alex Sandro mi sarei aspettato non dico Djalo, ma Rugani. Lo accantoniamo per mesi, ma quando c’è bisogno va in campo e la partita la fa bene. La Juve, comunque, era decisamente spenta in tutti i suoi giocatori».

