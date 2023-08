Yildiz festeggia il rinnovo: «Troppo bello per essere vero! Non me l’aspettavo così presto». Le parole del talento bianconero

Ufficiale il rinnovo di Yildiz fino al 2027. Al sito ufficiale della Juve, ecco le sue prime parole.

YILDIZ – «Sono davvero molto felice di far parte di questo club. Al momento non ho parole, è quasi troppo bello per essere vero! I miei obiettivi sono quelli di migliorare ogni giorno, lavorando sul campo cercando di imparare il più possibile per proseguire il mio percorso di crescita qui all’interno della Juventus. Non mi aspettavo questo rinnovo così presto, ma ho lavorato duramente e spero di poter continuare così».

