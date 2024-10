Continuano ad arrivare novità per quel che riguarda la formazione con cui i nerazzurri affronteranno gli elvetici. Il palcoscenico della Champions League si accende con il prossimo confronto tra Young Boys e Inter. Il calcio d’inizio è fissato per le 21 a Berna ed i nerazzurri, orfani di alcuni elementi importanti soprattutto a centrocampo, dovranno essere bravi a non pensare al derby d’Italia di domenica. Gli svizzeri La squadra svizzera, organizzata con un 4-4-2, cercherà di sfruttare la compattezza del suo modulo per contrastare l’Inter e trovare spazi in contropiede, contando sulla velocità e l’intesa tra i suoi attaccanti pronti a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Le defezioni nerazzurre L’undici nerazzurro si approccia a questo importante appuntamento europeo con l’assenza di due giocatori fondamentali: Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, entrambi vittime di infortuni nell’ultimo incontro disputato. Insieme a loro mancheranno anche Asllani e Buchanan, sono stati convocati due ragazzi […]

