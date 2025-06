Il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli pronto a piazzare il primo colpo del calciomercato: il bomber per il Mondiale

Un nuovo corso, sperando che sia migliore di quello appena chiuso. Nuovo inizio per la Juventus, un nuovo progetto avviato partendo dall’organigramma societario: Damien Comolli è stato nominato direttore generale, mentre Giorgio Chiellini avrà più margine di manovra dal punto di vita sportivo.

Una doppia novità che fa il paio con quella relativa all’addio di Giuntoli: risoluzione consensuale del contratto con il dirigente ex Napoli che ora potrebbe trasferirsi in Spagna dove c’è il richiamo dell’Atletico Madrid. Giuntoli è ormai il passato e passate sono anche le scelte e le strategie che stava attuando sul mercato.

Ora toccherà alla nuova coppia bianconera pianificare le mosse per rendere la Juve più competitiva possibile, partendo dal Mondiale per club, in attesa di capire se davvero Tudor sarà confermato come allenatore o si arriverà al ribaltone. Ribaltone che può esserci per uno dei calciatori bianconeri indicato come sicuro partente: Dusan Vlahovic.

Juventus, dietrofront su Vlahovic: così può restare

In scadenza nel 2026 e con un ingaggio che toccherà i 12 milioni di euro per l’ultimo anno di contratto, il destino dell’attaccante serbo sembrava segnato: via dalla Juventus.

Questa la strategia adottata da Giuntoli che, infatti, aveva ormai abbandonato la trattativa con gli agenti del nove bianconero e aspettava solo l’offerta giusta per lasciarlo partire. Ora però Damien Comolli sembra voler riaprire la trattativa per il rinnovo di contratto. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il direttore generale avrà contatti con l’entourage del calciatore sia in questi giorni che dopo il Mondiale per club.

L’idea è verificare la possibilità di riannodare i dialoghi interrotti ormai da qualche mese per allungare l’accordo in scadenza tra un anno. Certo, la questione economica resta invariata sul tavolo: per andare avanti insieme servirà un sacrificio da parte del calciatore, il sì ad una riduzione dell’ingaggio che finora non c’è mai stato. Comolli però vuole provarci e vedere se ci sono i margini per un inatteso cambio di programma.

Di certo, l’attacco è uno dei reparti dopo la Juve dovrà intervenire in maniera più massiccia sul mercato: caso Vlahovic a parte, c’è da capire se resterà Kolo Muani, per il quale si tratta un nuovo prestito con il Psg. Un doppio addio aprirebbe le porte ad un doppio arrivo: David è uno dei nomi più caldi in questo senso, ma tutto può ancora succedere. Compresa la permanenza di Vlahovic, un’ipotesi che fino a qualche giorno fa era indicata come impossibile. Ma il mercato è proprio il regno in cui l’impossibile diventa realtà.