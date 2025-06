In un’Appiano Gentile agitata e scossa dalla recente separazione da Simone Inzaghi, l’Inter prova a rimettere ordine in una situazione che rischia di sfuggire di mano.

Il tecnico piacentino ha fatto le valigie dopo quattro anni, salutando spogliatoio e tifosi per iniziare un nuovo capitolo in Arabia Saudita, dove lo attende la guida dell’Al-Hilal. Una scelta che ha spiazzato parte della tifoseria, lasciando la dirigenza con il compito urgente di ricostruire un progetto tecnico-agonistico vincente in vista del Mondiale per Club. Nel pieno del vortice mediatico e delle riflessioni sulla panchina, Beppe Marotta non distoglie però lo sguardo da un altro tema caldo: il mercato.

E tra le priorità, c’è un nome che torna con insistenza: Gianluigi Donnarumma. Il portierone della Nazionale è da tempo nel mirino dell’Inter, e dopo la sfida di Champions League contro il PSG, il suo nome è tornato di attualità nei corridoi di Viale della Liberazione. L’intenzione è chiara: sondare il terreno, capire se esiste uno spiraglio per portare a Milano quello che da molti è considerato il portiere più forte d’Europa.

Enzo Raiola: “Donnarumma piace all’Inter”

A fare chiarezza sulle voci sempre più insistenti è stato Enzo Raiola, agente di Donnarumma, al termine di un incontro nella sede dell’Inter con il vice ds Dario Baccin. Donnarumma piace all’Inter, inutile nasconderlo. Piace a tante squadre. Oggi però non c’è nessun discorso con l’Inter, zero assoluto – ha dichiarato il procuratore, specificando come l’incontro fosse legato ad un altro assistito, il giovane Matteo Cocchi. Su Gigio, però, la situazione resta fluida. Il portiere ha un contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain nel 2026 e, come rivelato da Raiola: “Dopo la finale di Champions c’è stato un confronto con il PSG e a breve ne riparleremo, ma tutto senza fretta”.

La sensazione è che un eventuale mancato rinnovo possa aprire scenari clamorosi, specie se i parigini decidessero di monetizzare prima della scadenza. Per quanto riguarda l’ipotesi Napoli, concorrente diretta dei nerazzurri, Enzo Raiola ha tagliato corto: “Pura fantasia, non c’è nulla”. Donnarumma intanto si prepara con grande concentrazione all’impegno con la Nazionale italiana, che ha nel mirino la qualificazione al prossimo Mondiale. Insomma, tra club e nazionale, il futuro di Gigio Donnarumma resta ricco di incognite ma anche di grandi possibilità e l’Inter, purtroppo, ora deve fare i conti con una situazione confusa che di certo non è una grande attrattiva per i calciatori in entrata.