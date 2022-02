L’attaccante esterno della Lazio Mattia Zaccagni definisce sconfitta immeritata la gara col Napoli di ieri sera.

“Se potevamo accontentarci? No, io la penso così: quando segni e riprendi una gara del genere in casa, con il pubblico a favore che ti spinge, è giusto provare anche a vincerla. Mancava ancora tutto il recupero. Il gol incassato dal Napoli è stato bello, non eravamo messi neanche così male. Purtroppo è arrivato il ko, non lo avremmo meritato. In questo periodo la fortuna ci sta un po’ girando le spalle”.

Luis Alberto

“Qualche rimpianto nello spogliatoio c’è, però dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Giochiamo il nostro calcio, creiamo tanto, presto arriverà anche il momento in cui riusciremo a segnare di più. Ora puntiamo il Cagliari, è in un buonissimo momento, andremo in Sardegna per vincere. Nazionale? Scendere in campo con addosso la maglia dell’Italia è il sogno di tutti, è ovvio. Il mio obiettivo è soltanto uno: fare bene con la Lazio, poi mi prenderò tutto quello che verrà”.

