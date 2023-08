Zakaria ufficialmente al Monaco: è il primo colpo (in uscita) di Giuntoli. La reazione dei tifosi bianconeri sui social

Zakaria sarà un nuovo giocatore del Monaco. Il centrocampista lascia la Juve per quasi 20 milioni di euro più un’importa percentuale in caso di futura rivendita. Una cifra che ha fatto sgranare gli occhi a molti tifosi bianconeri. Molti di loro hanno iniziato ad elogiare Cristiano Giuntoli per il suo primo colpo (in uscita) da direttore sportivo bianconero.

Dopo Kulusevski finalmente ci siamo anche per Zakaria 20 dobloni in questo momento sono tanta roba #juventus — Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) August 10, 2023

Dovessimo realmente prendere 23 milioni (come dicono) dalla cessione di #Zakaria….. pic.twitter.com/mCIifLXhz4 — RiD ThE RoCk (@RidTheRock) August 10, 2023

non ci credo venduto zakaria… che sogno. — emah la chukwuezah (@emahincredibile) August 10, 2023

20 milioni per Zak. Venduto bene stavolta! — Colpo Gobbo (@ColpogobboYtube) August 10, 2023

La cosa bella è il 40% alla futura rivendita credo che sia una vendita top alla GIUNTOLI — LelloAllegri21 (@lellocrispino21) August 10, 2023

