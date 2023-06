Zakaria Juve: un club in prima fila per accogliere lo svizzero. I dettagli legati al futuro del centrocampista

Denis Zakaria è tornato alla Juve dopo che il Chelsea ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo pattuito la scorsa estate. Come riferito da Fabrizio Romano, il centrocampista svizzero lascerà nuovamente i bianconeri in estate.

Il West Ham è interessato dalla fine di maggio, è uno degli obiettivi: ci sono altri due club in corsa, in attesa del prezzo finale.

