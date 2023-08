Zakaria Monaco, UFFICIALE l’addio del bianconero: arriva anche il comunicato ufficiale della Juventus in merito

Denis Zakaria lascia i bianconeri a titolo definitivo e passa così al Monaco. E’ arrivato anche il comunicato della Juventus

COMUNICATO –Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AS Monaco Football Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 20,0 milioni, pagabile in quattro esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2023/2024 pari a € 4,6 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee).

