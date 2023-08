Se da una parte l’Inter ha comprato Arnautovic, dall’altra l’ex nerazzurro Thiago Motta perde una pedina molto importante

L’Inter ha comprato Arnautovic potenziando ulteriormente l’attacco, ma dall’altra parte la cessione a Bologna ha scatenato un vero e proprio effetto domino in Emilia.

Se un ex Inter è ritornato in nerazzurro, dall’altra un secondo ex (ovvero Thiago Motta) sta chiedendo ulteriormente dei rinforzi.

L’articolo Calciomercato Inter, l’acquisto di Arnautovic mette in difficoltà l’ex Thiago Motta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG