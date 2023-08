Samardzic Milan: abbandonata la pista Inter? La rivelazione! Per il centrocampista dell’Udinese cambia il suo destino

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, si esprime su Lazar Samardzic e l’Inter. L’ex obiettivo di mercato del Milan sarebbe sempre più lontano dal suo approdo in neroazzurro. Ecco le parole su Twitter:

LE PAROLE- Udinese in queste ore proverà a mediare per ricucire lo strappo Inter-entourage Samardzic. Oggi l’operazione è quasi definitivamente tramontata. Gli ultimi contatti tra le parti risalgono a sabato sera. Il giocatore ha ribadito al club di appartenenza di volere l’Inter, ma i nerazzurri non hanno gradito – come detto – la gestione della trattativa del suo entourage. I friulani sperano di poter comunque portare a termine l’affare Fabbian.

The post Samardzic Milan: abbandonata la pista Inter? La rivelazione! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG