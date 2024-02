L’ex attaccante Ivan Zamorano ha elogiato l’operato dei dirigenti nerazzurri.

Ivan Zamorano alla Gazzetta dello Sport ha anticipato i temi del doppio confronto di Champions League tra Inter ed Atletico Madrid. “Con l’Atletico Madrid è un’eliminatoria difficile perché le squadre del Cholo sono sempre complicate, l’impegno che mettono in campo le rende uniche, ma l’Inter è pronta a tutto. Per me con Real Madrid e Manchester City è nel ristretto gruppo delle grandi favorite alla vittoria finale, ma ora deve pensare solo ed esclusivamente all’Atletico ed evitare eccessi di sicurezza. Ma questo Inzaghi e i leader del suo spogliatoio lo sanno benissimo. Così come sanno che il Cholo è un animale super competitivo che tira fuori il massimo dai suoi giocatori. E poi per Simeone questa sfida è particolare: quando affronta una delle squadre che ama per lui sono partite speciali. È la sfida più equilibrata delle 8 di questo turno, se l’Inter passa può puntare decisa alla finale“.

“Inzaghi ha due giocatori per posto e ognuno gli risponde alla perfezione. In Europa ci sono grandi club che prendono dei “crack” ma non riescono a essere competitivi, tipo il Chelsea. L’Inter ha preso giocatori a prezzi molto bassi o svincolati ed è fortissima: questo è il grande trionfo della società. E poi mi sembra che la formazione si sia adattata perfettamente a quella che è la storia del club, una squadra che fa sempre gran fatica a conseguire cose importanti: i giocatori hanno assorbito un dna di sofferenza e passione, e con affetto, amore e dedizione a causa e colori hanno reso questa squadra ogni giorno più compatta“.

