L’ex attaccante Ivan Zamorano si dice profondamente colpito dal rendimento della squadra nerazzurra e da quello degli attaccanti titolari.

Ivan Zamorano ha parlato del momento attuale dell’Inter alla Gazzetta dello Sport. “L’Inter è in una forma straordinaria, ha una solidità pazzesca e una filosofica precisa: ogni volta che la vedo giocare mi sembra che tutto sia automatizzato. Inzaghi ha fatto un lavoro fantastico e lo stesso vale sul mercato: hanno preso gente che si è abituata rapidamente. Penso a Thuram. Lukaku nel miglior momento della carriera ha deciso di andarsene e il club aveva già individuato in Thuram il piano B: straordinario“.

Lautaro Martinez Castello Lukeba

Sul Toro

“È uno dei migliori attaccanti del mondo. Oggi è seduto all’esclusivo tavolo di Mbappé, Haaland e Kane. Il consenso nei suoi confronti è universale. Non è solo completo ma è il leader indiscusso di questa Inter, tutte cose che si è guadagnato grazie a meriti propri. In ogni partita emerge nitidamente ciò che significa Lautaro per questa Inter: leadership, lavoro, sacrificio, sforzo, perseveranza: con questi argomenti ha conquistato il cuore di tutti i tifosi dell’Inter. Quando lo vedi capisci che per lui, come per me, ogni palla è vita o morte. La sua anima guerriera mi ricorda il mio modo di vivere il calcio, ha la grinta vitale che devono avere le punte dell’Inter e che i tifosi mi riconoscevano. E che ora riconoscono a lui. Il tifoso reclama lotta e abnegazione“.

