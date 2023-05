Anche Massimo Zampini, su Twitter, si è espresso sul patteggiamento della Juventus.

ZAMPINI – «Quindi: 1) Juve punita come mai nessuno prima per plusvalenze di giocatori veri 2) unica punita per plusvalenze senza controparte e partnership senza partner 3) i soliti noti che paventavano la B (e li leggete pure!) proseguiranno le loro tragicomiche campagne di disinformazione».

The post Zampini commenta il patteggiamento: «Le tragicomiche campagne di disinformazione…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG