Il noto scrittore Massimo Zampini ha parlato delle polemiche per le decisioni arbitrali e le reazioni dei tifosi dell’Inter

Non ha dubbi lo scrittore e giornalista Massimo Zampini. Intervenuto a “Tutti Convocati”, in onda su Radio 24, ha così parlato delle ultime polemiche che gravitano intorno al mondo Inter per le decisioni arbitrali. Ecco il suo pensiero, con il paragone con la condizione più volte vissuta dai tifosi della Juventus.

LE PAROLE – «Il problema di questi giorni è la reazione scomposta che gli interisti hanno dopo appena due giorni del tipo che ogni juventino ha vissuto invece praticamente per tutta la sua vita da tifoso».

L’articolo Zampini duro: «Il problema è la reazione degli interisti, vi spiego» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG