Federico Zancan ha parlato della lotta scudetto tra la Juve e l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Il giornalista di Sky Sport, Federico Zancan ha parlato della sfida di domenica tra Inter e Juve.

PAROLE – «In caso di vittoria della Juve o pareggio rimane tutto aperto ed è lo scenario che è ideale per Allegri. Anche in caso di pareggio, secondo me la Juve non deve perderla questa partita volendola vedere dal punto di vista bianconero. Perché, secondo me, il piano della Juve è abbastanza chiaro da mesi. È quello di giocarcela in primavera. Arrivare li punto a punto sfruttando un po’ di pressione sull’Inter che non è riuscita a scrollarsi di dosso la rivale e le fatiche di Champions League».

