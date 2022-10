Zanetti a DAZN: «Milan straordinario, ma rimessa 10 metri oltre». Le parole del tecnico dell’Empoli

Paolo Zanetti ha parlato a DAZN dopo Empoli-Milan.

SCONFITTA- «Ce la siamo giocata con una squadra straordinaria, giustamente abbiamo sofferto. C’è l’orgoglio di averla ripresa, poi abbiamo preso gol mentre stavamo ancora festeggiando. Poi c’è il dettaglio della rimessa battuta 10 metri oltre».

EMPOLI DI ZANETTI – «Me la sento mia totalmente. Proponiamo e lottiamo. Dobbiamo migliorare come devo migliorare io. I giovani stanno cercando di emergere, io sono un allenatore giovane che deve dimostrare il proprio valore in Serie A. Dobbiamo alzare l’asticella sui dettagli. Dobbiamo essere più cinici e furbi perché abbiamo dormito sul secondo gol».

DISATTENZIONE – «Dalla panchina si cerca sempre di tenere i ragazzi svegli, questo pareggio per noi era un sogno contro i campioni in carica. Ci siamo rilassati, abbiamo perso un duello e siamo rimasti in parità numerica. Col Milan prendi gol, cercheremo di imparare dai nostri errori lavorandoci in allenamento».

