Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della semifinale di Champions che proietta l’Inter in finale

Ai microfoni di Sky Sport, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti con orgoglio pensa alla nuova finale di Champions che i nerazzurri giocheranno dopo ben 13 anni:

INTER E CHAMPIONS- «Grande emozione, questo gruppo meritava di avere questa possibilità di giocare un’altra finale di Champions dopo 13 anni. Aspettiamo domani ma quello che è stato fatto è molto importante. Domani per chi tifo? Difficile, vorrei evitare il Real Madrid perché questa competizione sembra fatta per loro. È stato un percorso lungo e difficile, affrontare il Milan in semifinale non è facile. A me è toccato da giocatore perdere. Billy (Costacurta ndr) è stato il primo a venirmi a salutare dopo che uscimmo, questo dimostra la grande sportività e i grandi uomini come lui e Paolo (Maldini ndr). Lautaro? Felicissimo per lui, sta facendo un percorso straordinario, tutti gli anni cresce e credo che sia un giocatore fondamentale. È un riferimento importante. Ce lo teniamo stretto? Per il momento sì, lui è molto contento qui con la sua famiglia. Spero lo possano essere il più a lungo possibile. Incredibile dove siamo arrivati, il calcio è questo. Complimenti alla squadra e all’allenatore che nei momenti di difficoltà ha saputo reagire, ha parlato poco e ha dimostrato di meritare la finale»

L’articolo Zanetti: «Dopo 13 anni un’altra finale di Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG