Un emozionatissimo Lautaro Martinez ai microfoni di Sport Mediaset parla dopo il passaggio dell’Inter alla finale di Champions League

Dopo aver segnato il gol che ha spento definitivamente le speranze di rimonta del Milan, Lautaro Martinez si gode l’approdo dell’Inter alla finale di Champions League dopo 13 anni.

Ecco le dichiarazioni del Toro a SM:

RINGRAZIAMENTI- «Una gioia incredibile, sono felicissimo. Ringrazio la mia famiglia, questo sport è la cosa più bella al mondo. Giocare la finale di Champions è un sogno»

CAMPIONATO E CHAMPIONS– «Il campionato dell’anno scorso è il passato, abbiamo degli obiettivi e oggi ne abbiamo raggiunto uno importante per ognuno di noi. Abbiamo giocatori di tante qualità, in Champions abbiamo dimostrato che l’Inter c’è e che ci sono giocatori che possono fare tante cose con questa maglia»

SOLLEVARE LA COPPA- «È un sogno, non voglio neanche pensarci. Do tutto in campo, è tutto per la mia famiglia e per il bambino che arriva»

L’articolo Lautaro: «Giocare la finale di Champions con l’Inter è un sogno» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG