Simone Inzaghi ha parlato al termine della semifinale di Champions tra Inter e Milan vinta dai suoi nerazzurri

Su Sport Mediaset, a Simone Inzaghi brillano gli occhi nel pensare che la sua Inter giocherà la prossima finale di Champions League dopo 13 anni di assenza:

EMOZIONE- Nei prossimi giorni ci renderemo conto, per noi era un sogno ma ci abbiamo sempre creduto. Percorso straordinario, vincere in questo modo un derby in semifinale porta soddisfazione

PROMESSA DI VITTORIA? Promessa no. Avrei detto che avremmo messo un impegno folle in tutte le competizioni, dal primo di aprile siamo arrivati al 16 maggio giocando ogni tre giorni, ma abbiamo ottenuto due finali e raddrizzato il campionato. Onore ai ragazzi

INTER-MILAN- Mi è piaciuto tutto. Son stati bravissimi, abbiamo fatto quattro derby da gennaio e li abbiamo vinti, anche se loro sono campioni d’Italia e hanno qualità. Sono contento per i ragazzi

REAL MADRID O MANCHESTER CITY- Sono due delle migliori squadre d’Europa, all’andata è stata equilibrata. Sono contento per noi, domani guarderò la partita con interesse

SASSOLINI NELLA SCARPA– In nessuna delle due. So chi c’è sempre stato e chi non c’era nel momento del bisogno. So tutto quello che è successo in questi mesi, ma ho un grande staff e dei grandi giocatori. È giusto che tutti insieme ci godiamo queste serate. Siamo l’Inter e vogliamo andare avanti, anche in campionato

INTER- Io sono orgoglioso di essere qui, so cosa era successo all’Inter quando sono stato chiamato e cosa mi è stato chiesto, ovvero di andare agli ottavi di Champions. Quest’anno ci siamo superati ma nessuno ci ha regalato niente, adesso la finale è diventata realtà

L’articolo Inzaghi, SM: «Abbiamo sempre creduto nel sogno. Sassolini? Dico…» proviene da Inter News 24.

