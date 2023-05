I nerazzurri gestiscono alla perfezione gli attacchi dei rossoneri soprattutto nel primo tempo e poi pungono nella ripresa; ecco le pagelle.

ONANA 6: sbaglia pericolosamente un’uscita ma è salvato da Darmian, si fa perdonare poco dopo su Brahim Diaz.

DARMIAN 6,5: effettua un buon recupero di testa in avvio, ma si fa superare abbastanza facilmente da Leao verso la fine del primo tempo. Unica sbavatura di una gara più che sufficiente.

ACERBI 7: duello rusticano con Giroud, in un’occasione infiamma San Siro stoppando Leao. Che carattere!

BASTONI 6,5: gestisce bene chiunque graviti dalle sue parti, non disdegna qualche lancio e qualche sortita offensiva.

DUMFRIES 6,5: se ne sta (giustamente) sulle difensive visto che Leao e Theo Hernandez gravitano dalle sue parti. Il rischio, calcolato, è quello di abbassarsi troppo. I due rossoneri creano pochissimi problemi.

BARELLA 6,5: spreca una buona chance in apertura tirando in curva, lotta con chiunque a centrocampo, potrebbe risparmiarsi qualche passaggio velleitario di tacco. (Dall’84’ GAGLIARDINI s. v.).

esultanza gol Lautaro Martinez

CALHANOGLU 6,5: inizia regista e gioca il secondo tempo da mezzala. Cambia poco, la sua interpretazione dei ruoli oggi è più difensiva che offensiva, esegue qualche tackle importante nell’economia della partita.

MKHITARYAN 6,5: viene lasciato solo dagli avversari qualche volta nel primo tempo ma non ne approfitta. Bene in entrambe le fasi, tranne quando è troppo leggero su Tonali sull’occasione di Diaz. È costretto al cambio per un infortunio. (Dal 43’ BROZOVIC 6,5: entra e si mette a dettare i ritmi della manovra, non manca qualche buona verticalizzazione).

DIMARCO 6: corre a perdifiato ma è meno preciso del solito in cross e passaggi. (Dal 65’ GOSENS 6: si mette a difendere con impegno, crea scompiglio sull’azione del goal).

DZRKO 7: fa da difensore aggiunto per gran parte del primo tempo, in avanti cuce il gioco, protegge palloni e fa sponde. Solo un grande Maignan gli nega la gioia del goal. (Dal 65’ LUKAKU 6,5: entra e fa assist a Lautaro).

LAUTARO MARTINEZ 7,5: la gara è sporca e lui deve lottare con tutti, fa ammonire Thiaw. Quando sembra stanco e destinato ad uscire segna l’1-0. (Dall’84’ CORREA s. v.).

INZAGHI 7,5: gara preparata in maniera estremamente intelligente. La sua squadra ha gestito bene la furia del Milan all’inizio non disdegnando le ripartenze.

