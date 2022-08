Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti non nasconde la difficoltà del girone di Champions che affronteranno i nerazzurri.

Javier Zanetti ha elogiato la forza elle prossime avversarie dell’Inter in Champions League commentando l’andamento del sorteggio ai canali ufficiali nerazzurri. “È un girone molto difficile, affronteremo squadre importanti come Bayern e Barcellona che in questa competizione hanno una buona tradizione, ma noi siamo l’Inter, siamo pronti, dovremo essere al top della forma quando le sfideremo”.

Bayern Monaco

“Il Bayern ha una forte identità, domina da anni in Bundesliga e in Champions arriva sempre in fondo, il Barça ha ritrovato equilibrio con Xavi e ha preso Lewandowski. Comunque anche l’anno scorso abbiamo affrontato una squadra forte come il Liverpool e siamo stati all’altezza. Ceredo nel lavoro di Inzaghi e dei ragazzi, lavoreremo per arrivare nel migliore dei modi a queste sfide“.

