Il vicepresidente e storico capitano dell’Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato queste dichiarazioni sui sorteggi del girone di Champions

Dopo aver risposto alle domande delle emittenti tv, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, si è intrattenuto in zona mista per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

SUL GRUPPO – «Non è proibitivo, ma un gruppo da rispettare, equilibrato dove affronteremo squadre come il Benfica che conosciamo, le squadre spagnole sono tutte insidiose, il Salisburgo una buona squadra. Dipenderà molto da noi ma vedendo lo stato di forma della squadra e la maturità che sta acquisendo penso si possa fare un bel gruppo».

LA FINALE DELLO SCORSO ANNO PUÒ AIUTARE? – «Quello senza dubbio. Il fatto di arrivare in finale l’anno scorso fa crescere in autostima, carattere e mentalità. Questi ragazzi sicuramente vorranno ripetersi. Non è mai facile perché in una competizione come la Champions ripetersi è complicato però ci sono i presupposti per fare bene ed essere protagonisti».

SULL’ESPERIENZA IN CHAMPIONS DI SOMMER E PAVARD – «Può aiutare. Giocatori di esperienza e che hanno vissuto serate importanti in Champions può contribuire a far passare questa idea a questi ragazzi che sono alla prima esperienza in Champions».

SUL BENFICA DI DI MARIA – «Col Fideo sicuramente sì. Parliamo di un grandissimo giocatore che in qualsiasi momento può fare la differenza. Ci preoccupa tutta la squadra perché il Benfica, anche se lo abbiamo battuto l’anno scorso, avrà voglia di rivincita però sono fiducioso perché noi prepariamo tutte le partite nel migliore dei modi».

SI PUÒ FARE MEGLIO DELLO SCORSO ANNO IN CAMPIONATO CON QUESTO GIRONE? – «Speriamo. Credo che quest’anno sarà un campionato molto più equilibrato dell’anno scorso. Siamo tutti partiti bene, ora iniziano le partite importanti e noi dobbiamo essere pronti. Abbiamo una rosa che ci permette di essere protagonisti in campionato e in Champions. E speriamo che lo stato di forma sia ottimo».

SE CI SIAMO INDEBOLITI IN ATTACCO? – «Non credo sia così. Ci sono quattro giocatori che hanno caratteristiche diverse e sono giocatori funzionali per l’idea del mister. Il campo è quello che parla e speriamo che ci dia ragione».

SUL COMPORTAMENTO DI LUKAKU – «Lukaku ormai fa parte del passato. Quando è successo quello che è successo siamo rimasti delusi, inutile nasconderlo. Ma ormai dobbiamo guardare avanti».

ULTIMI COLPI DI MERCATO? – «Non si sa mai. Se ci sono delle opportunità che possiamo cogliere, di sicuro sia Marotta che Ausilio lo faranno perché vuol dire che se si acquista un giocatore si va a rinforzare la squadra».

L’articolo Zanetti: «Gruppo da rispettare, Lukaku ha deluso ma è il passato. Su Pavard…» proviene da Inter News 24.

