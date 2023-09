Zanetti sicuro: «Le ultime polemiche arbitrali? Ecco cosa bisogna fare». Le parole del vice-presidente nerazzurro

Javier Zanetti ha parlato del VAR durante un evento sul Lago di Como per presentare Oltre Consulting. Ecco le parole del vice-presidente dell’Inter:

«Le ultime polemiche arbitrali? Credo che come in tutto bisogna trovare un equilibrio. Dobbiamo sostenere la tecnologia perché questa migliora il calcio, dopodiché gli errori ci saranno sempre e le polemiche anche, soprattutto in un Paese come il nostro. Ma tutto è in buona fede, il Var si può migliorare e la cosa più importante è che ci sia trasparenza»

